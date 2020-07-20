AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تنجيل المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة في الوادي الجديد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:44 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، منح المدرسة المصرية اليابانية 2000م2 نجيل طبيعى، لتنجيل فناء المدرسة بالكامل، ضمن مبادرة المدارس الخضراء بالمحافظة، مع دراسة توصيل خط مياه للاستفادة من فائض مياه غسيل خزانات محطة المياه المجاورة لرى النخيل والأشجار المثمرة بدلًا من استهلاك مياه الشرب.

ووجه الزملوط، خلال تفقده لموقع المشروع، بإزالة الأتربة وتسوية ورصف شوارع المنطقة المحيطة لإضفاء الشكل الجمالى للمدرسة، مشددًا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال تمهيدًا لدخولها الخدمة التعليمية العام الدراسى المقبل.
اقرأ أيضا:

جدير بالذكر، أن المدرسة المصرية اليابانية يجرى إنشائها على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومكونة من 3 أدوار تحتوى على 14 فصلًا دراسيًا بجانب غرف الأنشطة والإدارة وهيئة التدريس، بالإضافة إلى صالات وملاعب رياضية لممارسة الرياضات المختلفة، وذلك بتكلفة 22 مليون جنيه.

من جانب اخر، وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتوسعة بركة الصرف الزراعي بمنطقة بئر الخارجة 2 ، لتخفيف الضغط على المصرف الزراعي المار بحي المعلمين الذي يصب على خطوط الصرف الصحى، وذلك تمهيدا لردمه نهائيا لخطورته على الكتل السكنيه المجاوره ولمنع الأضرار البيئيه الناتجه عنه.
 
جاء ذلك خلال تفقده موقع البركه، حيث وجه بسرعه إعداد دراسه أعمال التوسعه وعرضها، بالإضافة إلى الانتهاء من ردم المصرف الزراعي الكائن بأرض البحوث سابقا وذلك لتمهيد الطريق ورصفه لربط الاحياء ببعضها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتحقيق السيولة المرورية.. محافظ الوادى الجديد يوجه برصف طريق المعلمين – الأمل

محافظ الوادى الجديد يتفقد محطة الغربلة ويوجه المزارعين بشراء التقاوي المعتمدة

محافظ الوادي الجديد يبحث مع وفد وزارة الري تطوير نظم الري للمزارعين

عبر سكايب.. وزيرا الري والزراعة يبحثان مع محافظ الوادي الجديد تطوير نظم الري

لتحقيق الاكتفاء الذاتى.. محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع الصوب الزراعية بغرب الموهوب

من البيضة للكتكوت .. تفاصيل مشروع تفقيس البيض لزيادة دخل ربات البيوت بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

حكم من ترك صيام العشر من ذي الحجة.. الإفتاء تجيب

شاهد.. إخماد حريق هائل فى مخزن بسوق الأزبكية

المالك يدفع للمستأجر 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها..مشروع قانون للإيجار القديم

ترامب يشيد بجهود السيسي تجاه القضية الليبية

تسجيل صوتي.. سما المصري تعتذر عن فيديوهات حمام السباحة: مكنش قصدي

وزير الإعلام اليمني: مصر قلب الأمة العربية وما دام بخير أصبح سائر الجسد سليما

AdvertisementS

بلاغ رسمي من شوبير للنائب العام ضد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق

المالك يدفع للمستأجر 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها..مشروع قانون للإيجار القديم

خلال اتصال هاتفي..السيسي لـ ترامب :مصر تسعي لـ استعادة توازن الدولة الليبية والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية

30 يوما على الخط الأحمر..كيف أوقفت مصر تمدد الاحتلال التركي فى ليبيا ؟

كوارث سد النهضة تبدأ.. الصيادون فى كينيا يصرخون من تناقص الأسماك

احنا آسفين .. الإسكان تكشف مفاجأة عن تسليم وحدات الإعلان 8

سلامة واستجابة قوية.. بشرى من أكسفورد بشأن لقاح كورونا المنتظر

الداخلية توجه رسالة مهمة لمالكي المركبات بكل أنواعها عن اللوحات والملصق الإلكتروني

بسبب الـ بكيني.. مشادة بين سيدات في الساحل لاعتراضهن على المايوه الشرعي

بعد 11 يومًا نهاية المأساة.. العثور على جثة نور كلش بين صخور شاطئ الفيروز ببلطيم

شاهد.. إخماد حريق هائل فى مخزن بسوق الأزبكية

الكاف يستقر على مواعيد نصف نهائي أبطال إفريقيا.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب صيفي منعش.. طريقة عمل قهوة الدالجونا المثلجة

بعد الإطلاق التاريخي لـ مسبار الأمل .. تفاصيل 30 دقيقة مصيرية في رحلته إلى المريخ

احذري الدايت القاسي.. أنظمة الريجيم تهدد النساء بالعقم