تنجيل المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة في الوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، اليوم الإثنين، منح المدرسة المصرية اليابانية 2000م2 نجيل طبيعى، لتنجيل فناء المدرسة بالكامل، ضمن مبادرة المدارس الخضراء بالمحافظة، مع دراسة توصيل خط مياه للاستفادة من فائض مياه غسيل خزانات محطة المياه المجاورة لرى النخيل والأشجار المثمرة بدلًا من استهلاك مياه الشرب.





ووجه الزملوط، خلال تفقده لموقع المشروع، بإزالة الأتربة وتسوية ورصف شوارع المنطقة المحيطة لإضفاء الشكل الجمالى للمدرسة، مشددًا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال تمهيدًا لدخولها الخدمة التعليمية العام الدراسى المقبل.

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جدير بالذكر، أن المدرسة المصرية اليابانية يجرى إنشائها على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومكونة من 3 أدوار تحتوى على 14 فصلًا دراسيًا بجانب غرف الأنشطة والإدارة وهيئة التدريس، بالإضافة إلى صالات وملاعب رياضية لممارسة الرياضات المختلفة، وذلك بتكلفة 22 مليون جنيه.





من جانب اخر، وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتوسعة بركة الصرف الزراعي بمنطقة بئر الخارجة 2 ، لتخفيف الضغط على المصرف الزراعي المار بحي المعلمين الذي يصب على خطوط الصرف الصحى، وذلك تمهيدا لردمه نهائيا لخطورته على الكتل السكنيه المجاوره ولمنع الأضرار البيئيه الناتجه عنه. جاء ذلك خلال تفقده موقع البركه، حيث وجه بسرعه إعداد دراسه أعمال التوسعه وعرضها، بالإضافة إلى الانتهاء من ردم المصرف الزراعي الكائن بأرض البحوث سابقا وذلك لتمهيد الطريق ورصفه لربط الاحياء ببعضها.



