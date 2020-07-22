نقص مياه الشرب .. مشكلة متكررة لأهالي القصير تبحث عن حل

تعد مشكلة نقص المياه فى مدينة القصير بالبحر الأحمر، مشكلة متكررة كل صيف، حينما يتم ضخ المياه للأهالى مرة واحـدة كل تسعة أيام كما هو الحال الآن الأمر الذى يتسبب فى حالة من الضيق بين أهالى المدينة الاعلان منذ عامين ونصف تنفيذ مشروع استكمال إحلال وتجديد خط مياه سفاجا / القصير بطول ٦٦كم بديلا عن الخط الحالى القديم وعمره أكثر من ٣٦ سنة.





وقال محمد عبد حمدان رئيس مدينة القصير الأسبق وأحد أبناء القصير "أرسلنا شكاوى للمحافظ ولم نجد ردا مما اضطرنا لإرسال شكوانا إلى السيد المتحدث الرسمى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالرد علينا على بأنه تم الانتهاء من جميع أعمال خط المياه من سفاجا الى القصير فيما عدا اعمال الطريق، ولكن العمل يسير ببطء شديد إن لم يكن متوقفا.





وكشف حمدان أن الخط الجديد حتى الآن لم ينته العمل به وتشغيله لتحسين وضع المياه فى المدينة، ونؤكد هنا أن هذا الخط المفروض أن ينقل حصة المدينة المخصصة منذ سنوات والتى ترد ضمن الكمية التى ترد فعلا من خط قنا الى سفاجا دون أى تحميل جديد على مياه النيل والحصة هى ٦٠٠٠م٣ لو وردت فعلا مع ما تنتجه محطة التحلية سيرحم الناس من تأخير المياه نتيجة قلة الوارد والإنتاج مع زيادة.





وأشار حمدان الاستهلاك فى الصيف أكبر بكثير من الشتاء مما يتسبب فى ظهور أزمة مياه الشر سنويا فى الصيف ورغم الشكوى المستمره الا ان المحافظة لم تجد لنا حل حتى الان .





وكشف على الراوى من ابناء القصير مازالت الغردقة تشارك سفاجا و القصير فى حصة خط قنا – سفاجا وبعد خصخصة شركة المياه تم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر و أصبحت مدينة القصير تعتمد فى الشرب على مياه التحلية المالحة و قلت حصة المدينة من مياه النيل و أصبحت الحصة المقررة لها لا تصل إليها.





ويضيف ياسر خليل من مواليد القصير أن مياه الشرب فى القصير مزيجا مابين مياه النيل ومياه التحلية، مشيرا أن نسبة مياه التحلية تتجاوز 80% .





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