بعد غياب.. هدى سعد تعود بأغنية قد بيها

بعد غياب وطرحت عملها الغنائي الجديد أغنية " قد بيها "، عبر قناتها الخاصة على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب. عادت النجمة المغربية هدى سعد





"قد بيها" لـ هدى سعد ،ـ من كلمات وألحان هدى سعد بنفسها، فيما عاد التوزيع الموسيقي للموزع أسامة سامي، وكالعادة إعتمدت هدى على لون مغربي شبابي مثل أعمالها السابقة.





وشاركت هدى مقطعا صغير من الأغنية مع متتبعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " إنستغرام " وأرفقته بتعليق جاء فيه " نتمنى تنال إعجابكم حبابي ومتنساوش الإشتراك في قناتي على اليوتيوب وترك تعليق ... محتاج بزاف لدعمكم والبرطاج.





ولقيت الأغنية تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث عبرو عن إعجابهم بالعمل وإشتياقهم لأعمال هدى الفنية لكونها لاتنتج أعمال كثيرة طيلة السنة.



