مصدر ينفي منع وزير الرياضة السابق من دخول الزمالك وشطب عضويته

نفى مصدر مطلع بنادي الزمالك، منع المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، من دخول نادى الزمالك اليوم وتجديد عضويته.







وأكد المصدر، أن هذه الواقعة غير صحيحة، مؤكدا أن المهندس خالد عبدالعزيز لم يذهب للزمالك من الأساس، ولم يمنعه أحدا من دخول النادى.







ويعد المهندس خالد عبدالعزيز، واحدا من كبار أعضاء نادى الزمالك والذى يتمتع بحب كبير من قبل أعضاء النادى منذ زمن بعيد.





كما يعد خالد عبدالعزيز واحدا من أبرز القيادات الرياضية فى مصر خلال السنوات الماضية بعد نجاحه فى مهمته وزيرا للشباب والرياضة، وإحداث طفرة إنشائية كبيرة.



