هل تأخذ المرأة نفس ثواب الرجل إذا صلت في بيتها؟

وفي سياق متصل، شرح الشيخ عويضة عثمان ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكمة فى تخصيص المرأة صلاتها فى بيتها، قائلًا:« أنها مشغولة بما لم ينشغل به الرجل من خلال رعاية بيتها وتربية أبنائها وأعمال الطبخ والطهي وهذه الأعمال موطنها فى المنزل خارج المنزل».









وأضاف « عثمان» فى لقائه على فضائية «الناس»، إن الشرع يريد أن يعطى المرأة مزيدا من الاهتمام والعناية والستر فيخاف عليها من الفتن، منوها بأنه فى إحدى الفترات كنا ننصح المرأة بعد النزول لصلاة الفجر أو التراويح لعدم الأمان مؤكدا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل وأعظم أجرا.









وأشار أمين الفتوى إلى أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها مع الجماعة في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن" و الشرع يحمى المرأة من الفتن والإيذاء حتى تتفرغ لأمور بيتها ورعاية زوجها وأبنائها.

















وفي ذات السياق، بيّن الشيخ على فخر ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة إذا أردت أن تصلى جماعة فى المسجد فلا مانع من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله).









وأفاد « فخر» فى إجابته عن سؤال « لماذا صلاة المرأة فى بيتها أفضل وأعظم أجرًا من صلاتها فى المسجد ؟»، أن الشرع الشريف لم يمنع المرأة من الذهاب للمسجد ولكن الأفضل لها أن تصلى فى منزلها، فهناك قاعدة تنص على أن أمور النساء مبنية على الستر ولذلك عندما نتتبع أحوال المرأة فى كل شيء نجد أن أحوال الستر لها أفضل.







