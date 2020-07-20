AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 3 عقارات مخالفة في منشية الصدر.. صور

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:53 م
إزالة 3 عقارات مخالفة
إزالة 3 عقارات مخالفة في منشية الصدر ..صور
Advertisements
عبد العزيز جمال
وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء تكثيف حملات مستمرة لإزالة مخالفات البناء واستعادة أراضي الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

جاء ذلك في إطار انطلاق الموجه 16 لإزالة العقارات المخالفة والتعديات على أملاك الدولة.

ونفاذا لذلك قام عدد من أحياء محافظة القاهرة بحملات استهدفت إزالة عقارات غير مرخصة وكذلك إزالة تعديات على أملاك الدولة.

وشملت الحملة بنطاق حي الوايلي حيث تم إزالة العقارات المخالفة أرقام 14-16-18 ش عزبة عبد النبى بمنشية الصدر، وذلك فى اطار جهود الحى للتصدى بحزم لمخالفات البناء.

كما قام حي الساحل بايقاف وإزالة اعمال مخالفة بالعقار رقم 57 شارع محمد نوفل بالتنسيق مع قسم الساحل.

وواصلت أجهزة حي الزيتون جهودها حيث قامت بايقاف وإزالة أعمال مخالفة بالعقار رقم (٢٧) شارع العزيز بالله ومصادرة المعدات وإيداعها بمخزن الحي.

وتواصل كل أجهزة العاصمة جهودها وحملاتها اليومية في استعادة أراضي الدولة والتصدي للمخالفين.
إزالة 3 عقارات مخالفة في منشية الصدر.. صور
إزالة 3 عقارات مخالفة في منشية الصدر.. صور
إزالة 3 عقارات مخالفة في منشية الصدر.. صور
إزالة 3 عقارات مخالفة في منشية الصدر.. صور
إزالة 3 عقارات مخالفة في منشية الصدر.. صور
إزالة 3 عقارات مخالفة في منشية الصدر.. صور
إزالة 3 عقارات مخالفة في منشية الصدر.. صور
إزالة 3 عقارات مخالفة في منشية الصدر.. صور
إزالة 3 عقارات مخالفة في منشية الصدر.. صور
إزالة 3 عقارات مخالفة في منشية الصدر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة ١٠ عقارات وإحالة ٣ للنيابة العسكرية.. الجيزة تشن أكبر حملة يومية على البناء المخالف

إزالة ٥٣ طابقا بـ ١٩عقارا مخالفا في حملة بمختلف أحياء الإسكندرية.. صور

الأكبر منذ 9 سنوات.. محافظ القاهرة يوجه ضربة لمافيا البناء المخالف بكورنيش دار السلام

محافظة الجيزة تزيل 30 عقارا مخالفا بمنطقة التلاجة بكفر الجبل وعقارين بالحوامدية وعقارا بالطالبية

محافظة الجيزة تزيل 5 أبراج و15 عقارا مخالفا وفيلات

بعد صدور 13 قرار إزالة خلال 3 سنوات.. حملة مكبرة على عقار شرق الإسكندرية

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تحدد موعد عيد الأضحى ووقفة عرفة وفقا للسعودية.. بعد قليل

بسبب الـ بكيني.. مشادة بين سيدات في الساحل لاعتراضهن على المايوه الشرعي

مش عاجبنا العجب .. تعليق قوي من أيمن يونس على تعديل نظام نهائيات دوري أبطال أفريقيا

وصفة الأجداد .. علاج آلام الأعصاب لمرضى السكرى

أسعار ومواصفات لادا لارجوس lada largus بعد طرحها رسميا في مصر .. صور

أبو ريدة والخطيب ينقذان موقف الأهلي والزمالك بنهائيات أبطال إفريقيا .. اقرأ التفاصيل

AdvertisementS

بلاغ رسمي من شوبير للنائب العام ضد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق

المالك يدفع للمستأجر 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها..مشروع قانون للإيجار القديم

خلال اتصال هاتفي..السيسي لـ ترامب :مصر تسعي لـ استعادة توازن الدولة الليبية والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية

30 يوما على الخط الأحمر..كيف أوقفت مصر تمدد الاحتلال التركي فى ليبيا ؟

كوارث سد النهضة تبدأ.. الصيادون فى كينيا يصرخون من تناقص الأسماك

احنا آسفين .. الإسكان تكشف مفاجأة عن تسليم وحدات الإعلان 8

سلامة واستجابة قوية.. بشرى من أكسفورد بشأن لقاح كورونا المنتظر

الداخلية توجه رسالة مهمة لمالكي المركبات بكل أنواعها عن اللوحات والملصق الإلكتروني

بسبب الـ بكيني.. مشادة بين سيدات في الساحل لاعتراضهن على المايوه الشرعي

بعد 11 يومًا نهاية المأساة.. العثور على جثة نور كلش بين صخور شاطئ الفيروز ببلطيم

شاهد.. إخماد حريق هائل فى مخزن بسوق الأزبكية

الكاف يستقر على مواعيد نصف نهائي أبطال إفريقيا.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب صيفي منعش.. طريقة عمل قهوة الدالجونا المثلجة

بعد الإطلاق التاريخي لـ مسبار الأمل .. تفاصيل 30 دقيقة مصيرية في رحلته إلى المريخ

احذري الدايت القاسي.. أنظمة الريجيم تهدد النساء بالعقم