إزالة 3 عقارات مخالفة في منشية الصدر.. صور

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء تكثيف حملات مستمرة لإزالة مخالفات البناء واستعادة أراضي الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.





جاء ذلك في إطار انطلاق الموجه 16 لإزالة العقارات المخالفة والتعديات على أملاك الدولة.





ونفاذا لذلك قام عدد من أحياء محافظة القاهرة بحملات استهدفت إزالة عقارات غير مرخصة وكذلك إزالة تعديات على أملاك الدولة.





وشملت الحملة بنطاق حي الوايلي حيث تم إزالة العقارات المخالفة أرقام 14-16-18 ش عزبة عبد النبى بمنشية الصدر، وذلك فى اطار جهود الحى للتصدى بحزم لمخالفات البناء.





كما قام حي الساحل بايقاف وإزالة اعمال مخالفة بالعقار رقم 57 شارع محمد نوفل بالتنسيق مع قسم الساحل.





وواصلت أجهزة حي الزيتون جهودها حيث قامت بايقاف وإزالة أعمال مخالفة بالعقار رقم (٢٧) شارع العزيز بالله ومصادرة المعدات وإيداعها بمخزن الحي.





وتواصل كل أجهزة العاصمة جهودها وحملاتها اليومية في استعادة أراضي الدولة والتصدي للمخالفين.