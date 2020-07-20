محظورات رفع المقالات البحثية للدور الثاني بزراعة عين شمس .. تعرف عليها

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس انه تم فتح منصات الدور الثاني لقبول المقالات البحثية بدءا من امس الموافق 19/7/2020حتي يوم الجمعة الموافق 24/7/2020حتي الساعة 11:59 مساء ولن يتم مدة هذه الفترة .









اقرأ ايضا:

وأضاف عميد كلية الزراعة خلال تصريحاته لصدي البلد أنه تم وضع بعض المحظورات لطلاب الدور الثاني وهي ان لا يقوم الطالب برفع البحث أكثر من مرة بالاضافة الي عدم رفع بحث مقرر مكان مقرر اخر او في برنامج آخر حيث يعتبر البحث لاغيا تماما.









وأكد الدكتور احمد جلال أنه يحظر أيضا علي الطالب رفع مقرر تم تقييمه ناجح من قبل حتي لا يتم حذف نتيجته ونبه علي الطلاب مراعاة ان تكون المقالات البحثية هي نفس الموضوعات السابقة في الدور الاول .





اقرأ ايضا |





وأوضح جلال أنه خلال سير عملية تسليم الأبحاث إلكترونيا لطلاب فرق النقل لم تظهر أي صعوبات وتمت العملية بكل سهولة وكان يتوجب علي الطلاب ألا ينتظروا حتي النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الإنترنت لذلك تم مد فترة رفع المقالات البحثية لمدة 48 ساعة لمساعدة الطلاب الذي لم يتمكنوا من رفع أبحاثهم في الموعد المحدد لضمان رفع الطلاب أبحاثهم.







