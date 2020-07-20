وزير الخارجية يعود للقاهرة بعد زيارة إلى الأردن وفلسطين

عاد وزير الخارجية سامح شكري قبل قليل إلى القاهرة ، بعد زيارة إلى الأردن وفلسطين، استغرقت يومين.









استقبل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن - أمس - وزير الخارجية الذي نقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص مصر على استمرار التنسيق مع المملكة الأردنية، كما التقي شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي وعقدا مؤتمرا صحفيا في عمان .









كما زار وزير الخارجية رام الله التقي خلالها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وناقشا تطورات القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية وسبل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. كما التقى شكري نظيره الفلسطيني قبل مغادرته رام الله .