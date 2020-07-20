محافظة الأقصر تطرح مشروعات للمزاد العلني

اعلنت محافظة الأقصر برئاسة المستشار مصطفى الهم فى بيانا لها عن طرح المزايدات العلنية العامة لعدد من المشروعات بالمحافظة .





واوضح البيان انه تقرر الترخيص باستغلال حق امتياز الاعلانات بمدينة الترخيص باستغلال حق امتياز الاعلانات بمدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات وذلك بجلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 29 / 7 /2020م و سعر كراسة الشروط ( 699 ج ) ومبلغ التأمين مؤقت ( 450000 ج ).





ايضا تقرر المظاد العلنى لترخيص بالانتفاع بكافتريا البيت النوبى لمدة خمس عشر سنة ولك بجلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 29 / 7 /2020م ، سعر كراسة الشروط ( 299 ج ) ومبلغ التأمين المؤقت ( 10000 ج ).





واشار البيان بان كراسات الشروط والمواصفات تباع بادارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية ت ف / 0952281578 ، و تنعقد جلسات المزاد بديوان عام محافظة الاقصر الساعة الثانية عشر ظهرًا .





يزاد التامين المؤقت الي 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد بالنسبة للمزاد الاول و عن الثلاث سنوات الاولي بالنسبة للمزاد الثاني فور الرسو ويجدد التامين قبل بداية الثلاث سنوات التالية وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد .



