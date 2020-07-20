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محافظات

محافظة الأقصر تطرح مشروعات للمزاد العلني

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:47 م
محافظة الاقصر تطرح
محافظة الاقصر تطرح مشروعات للمزاد العلنى
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شمس يونس
اعلنت محافظة الأقصر برئاسة المستشار مصطفى الهم فى بيانا لها  عن طرح المزايدات العلنية العامة لعدد من المشروعات بالمحافظة .

واوضح البيان انه تقرر الترخيص باستغلال حق امتياز الاعلانات بمدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات  وذلك بجلسة المزاد يوم  الأربعاء  الموافق  29 /  7 /2020م  و سعر كراسة الشروط ( 699 ج )  ومبلغ التأمين مؤقت ( 450000 ج ).

ايضا تقرر المظاد العلنى لترخيص بالانتفاع بكافتريا البيت النوبى لمدة خمس عشر سنة ولك بجلسة المزاد يوم  الأربعاء الموافق  29  /  7 /2020م ، سعر كراسة الشروط ( 299 ج ) ومبلغ التأمين المؤقت  ( 10000 ج ).

واشار البيان بان  كراسات الشروط والمواصفات تباع بادارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية ت ف / 0952281578 ، و تنعقد جلسات المزاد بديوان عام محافظة الاقصر الساعة الثانية عشر ظهرًا .

يزاد التامين المؤقت الي 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد بالنسبة للمزاد الاول و عن الثلاث سنوات الاولي بالنسبة للمزاد الثاني فور الرسو ويجدد التامين قبل بداية الثلاث سنوات التالية وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد . 

تقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط ويمكن الاطلاع والحصول علي نسخة من كراسة الشروط والمواصفات وذلك بالدخول علي موقع بوابة التعاقدات العامة (www.etenders.gov.eg) ، يسري علي المزايدات القانون 182 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية .
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