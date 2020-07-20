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رياضة

عبد الظاهر السقا: المصري طلب اللعب على برج العرب باقي مباريات الدوري

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:42 م
عبدالظاهر السقا
عبدالظاهر السقا
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محمد رشاد
أكد عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، على أن الفريق يسعى لتحقيق مركز متقدم في مسابقة الدوري المصري الممتاز عقب عودته.

وقال السقا عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "دخلنا معسكر في برج العرب بدءا من اليوم، سنبدأ المباريات الودية بمواجهة طلائع الجيش، ستكون المواجهة الأولي بعد فترة التوقف، تدربنا لمدة 3 أسابيع في بورسعيد".

وأضاف:" أتمنى أن نقدم مستوى مميز في بطولة الدوري، ونحقق مركز متقدم يليق بالمصري".

وواصل:" نعاني من أزمة مالية، مثل باقي الأندية الشعبية في مصر"، وطلبنا خوض المباريات في ملعب برج العرب، كان من المفترض اللعب في السويس ، التكلفة المالية جعلتنا نختار برج العرب، ونحترم قرارات الدولة والجهات الأمنية في اللعب بأي استاد، خلال الفترة المقبلة".

 وأردف: "خزينة النادي تتكبد مبالغ مالية كبيرة، انفقنا مبالغ رهيبة خلال الفترة الماضية من أجل تجهيز المصري لمباريات الدوري الممتاز".
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