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أستاذ قانون: سد النهضة والتدخل التركي في ليبيا قضايا وجود لمصر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:44 م
سد النهضة
سد النهضة
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن الجانب الإثيوبي لا يرغبون في الوصول الي اتفاق بخصوص سد النهضة، لافتا أنهم يتجهون إلى تشويه صورة مصر أمام العالم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأشار خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن مصر دائما موقفها ثابت في التعامل مع القضايا، موضحا ان الرسالة التي ترسلها مصر دائما ايجابية وهي والسعي إلى الوصول للاتفاق.

وأكد عمرو، أنه من الصعب أن يتم توقع ما يحدث في الأيام المقبلة، خاصة ان الأمر سوف يرجع الي الاتحاد الافريقي وربما إلى مجلس الأمن مرة أخرى.

ونوه عمرو، أن مصر تتواصل دائما مع العالم للحصول على حقنا في الماء، مرددا: «مصر لا تمنع إثيوبيا من التنمية ولكن نحافظ على حقوقنا المائية التاريخية».

وأوضح عمرو، أن مصر تواجه أيضا قضية كبيرة وهي التدخل التركي في ليبيا وكلاهما قضايا وجود بالنسبة لمصر. 
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