جاريدو يفرض السرية التامة على تدريبات الوداد قبل لقاء الأهلي





وذكر موقع لو 360 سبورت المغربي، أن جاريدو أمر بفرض السرية التامة على معسكر الفريق، منعًا لمحاولة النادي الأهلي معرفة خططهم أو أسلوب لعبهم قبل مباراتهما معًا في دوري أبطال أفريقيا.









وأشار الموقع الى أن جاريدو رفض إجراء أي مباريات ودية وإجراء حصصًا تدريبية بدلًا منها، وعدم بث أخبارها على الموقع الرسمي للنادي حتى لا يعلم النادي الأهلي أي شيء عن الفريق المغربي قبل مباراتهما معًا في دوري أبطال أفريقيا.







