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رياضة

جاريدو يفرض السرية التامة على تدريبات الوداد قبل لقاء الأهلي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:45 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فرض الإسباني كارلوس جاريدو، المدير الفني لنادي الوداد المغربي، السرية التامة على تدريبات فريقه، استعدادًا للاستحقاقات القادمة.


وذكر موقع لو 360 سبورت المغربي، أن جاريدو أمر بفرض السرية التامة على معسكر الفريق، منعًا لمحاولة النادي الأهلي معرفة خططهم أو أسلوب لعبهم قبل مباراتهما معًا في دوري أبطال أفريقيا.


وأشار الموقع الى أن جاريدو رفض إجراء أي مباريات ودية وإجراء حصصًا تدريبية بدلًا منها، وعدم بث أخبارها على الموقع الرسمي للنادي حتى لا يعلم النادي الأهلي أي شيء عن الفريق المغربي قبل مباراتهما معًا في دوري أبطال أفريقيا.


وقرر الكاف إقامة دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام مباراتي الذهاب والعودة، حيث يلاقي الأهلي الوداد أولًا في المغرب أحد يومي 25 أو 26 سبتمبر، على أن يلاقيه في القاهرة أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر.
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