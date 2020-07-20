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فيسبوك غير صحيح.. الأعلى للآثار: مقابر المماليك ليست آثارا ولا مسجلة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:55 م
مقابر المماليك
مقابر المماليك
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن ما تمت إزالته من مقابر المماليك ليست مسجلة في وزارة الآثار كأثر، موضحا أنها جميعا ملكية خاصة. 

وأضاف "وزيري"، خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، إلى أن "مصر الفردوس" مقرر إقامته بعيدا عن الآثار الإسلامية، موضحا أن كل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح .

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تشكل لجنة من الآثار لفحص شواهد المقابر الموجودة بالمماليك للبت في أثريتها من عدمه.

وأوضح أن لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التى تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية؛ لتتم دراستها وبحث إمكانية عرض جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز.
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