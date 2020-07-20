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رياضة

بسبب كورونا.. وفاة رئيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:13 م
رئيس الاتحاد البوليفي
رئيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم، سيزار ساليناس
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محمد رشاد
توفى رئيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم، سيزار ساليناس، بعد دخوله المستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأكد الاتحاد البوليفي وفاة ساليناس في بيان تحدث فيه عن "تفانيه والتزامه بكرة القدم الوطنية والدولية".

وترأس ابن الـ58 عامًا الاتحاد البوليفي منذ عام 2018، وشغل منصب مدير النادي العريق ذا سترونغست الذي تأسس عام 1908، حيث تتولى زوجته المصابة أيضا بفيروس "كوفيد-19"، منصب رئيسة النادي.

ونعى الاتحاد الأمريكي الجنوبي "كونميبول" ساليناس في بيان قال فيه :"إن كونميبول وأسرة كرة القدم في أمريكا الجنوبية يشعران بأسى كبير حيال الوفاة".

والتقى ساليناس مؤخرًا بالسلطات بهدف التخطيط لاستئناف المنافسات الكروية في بوليفيا بعد التوقف الذي فرضه فيروس "كوفيد-19".

وسجلت بوليفيا التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، 2106 حالات وفاة بالفيروس من أصل 58136 إصابة معلنة حتى الآن.
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