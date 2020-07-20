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أخبار البلد

البطاطس بـ 6 جنيهات .. انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة والدواجن بالأسواق

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:20 م
صدى البلد
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رنا اشرف _ مصور: اشرف العمده
ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين في الأسواق، حيث تشهد الأسواق حركة بيع وشراء متوسطة مع انخفاض في أسعار الخضراوات والفاكهة والدواجن.

وسجل سعر الخيار ٨ جنيهات والبطاطس ٦ جنيهات والبصل ٦ جنيهات والبنجر ١٠ جنيهات والباذنجان الأبيض ٨ جنيهات والبامية ٢٥ جنيها وفلفل ألوان ١٥ جنيها وثوم ٢٥ جنيها.

وسجل العنب ١٥ جنيها والتفاح المصري ١٥ جنيها والمانجو ٢٥ جنيها والبرقوق المستورد ٤٠ جنيها والمشمش المستورد ٤٠ جنيها.

وسجلت الفراخ البلدي ٤٠ جنيها والفراخ البيضاء ٣٠ جنيها والبط ٤٥ : ٥٠ جنيها و الارانب ٥٠ جنيها و الحمام ٥٠ جنيها.
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