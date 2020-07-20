دفاع البرلمان: نفوض الرئيس السيسي للرد في الوقت المناسب على ما يحدث في ليبيا

قال النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني، إن مصر أمام مؤامرة كبرى بدأت من الثمانينات على المنطقة العربية لتفكيك الدول العربية؛ موضحا أن ما يحدث في ليبيا حلقة مما يحدث لإسقاط الدول العربية والفوضى الخلاقة.









وأشار خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، الى أن مصر مستهدفة مما يحدث في ليبيا؛ حيث ان تركيا تحاول الإضرار بمصر؛ مشيرا إلى أن مصر تعرضت الي العديد من العمليات الارهابية بسبب ما يحدث في ليبيا.









وأكد النائب، أنه يجب التصدي لمحاولات اردوغان المدعوم من قطر التي تحاول السيطرة علينا؛ مرددا: « الجيش المصري يستطيع أن يحافظ على حدودنا».









وأشار الى أن الشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي؛ قائلا: « نفوض الرئيس السيسي للرد في الوقت المناسب لحماية حدود مصر».