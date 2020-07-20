سلبية جميع العينات.. خضوع 35 حكما لمسحة كورونا بمعسكر إعداد الدوري ..صور

خضع ٣٥ حكمًا لإجراء مسحة فيروس كورونا اليوم، الاثنين، أثناء تواجدهم ضمن الفوج الثاني من معسكر قضاة الملاعب استعدادًا لـ عودة الدورى الممتاز.







وأظهرت نتيجة التحاليل مسحة كورونا التي شهدها معسكر الفوج الثاني لـ حكام الدورى الممتاز بمشاركة ٣٥ من قضاة الملاعب الساحة والمساعدين استعدادا للمشاركة فى إدارة منافسات بطولة الدورى الممتاز سلبية العينات.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اعتمدت طلب الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام لاقامة معسكر تدريبي للقضاة الملاعب على ٥ أفواج بفندق تريومف فى مصر الجديدة.







ومن المقرر أن يستمر معسكر الفوج الثاني لمدة ٣ أيام على أن يقيم كل حكم فى غرفة بفندق تريومف فى مصر الجديدة اتباعها للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.







ويشارك فى إلقاء المحاضرات على حكام الساحة والمساعدين الثنائى عصام عبد الفتاح مسئول التطوير فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف وأحمد الشناوي الخبير التحكيمى على أن يجرى إلقاء المحاضرات في الفندق. ‏





وفرضت اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان حالة من السرية عقب اجراء مسحة فيروس كورونا مؤخرا بالفوج الأول الذى انتهى مؤخرا بمشاركة 32 حكمًا وثبوت وجود حالة إيجابية بين صفوف قضاة الملاعب لكن لم تظهر عليها الأعراض وتم عزله والتدريب منفردا على أن تجري له مسحة أخرى الأسبوع المقبل.







يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أسندت إلى الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج القيام بأعمال لجنة الحكام عقب استقالة جمال الغندور من منصبه.