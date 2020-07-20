هدى سعد تطلق أغنية "قد بيها"

طرحت النجمة المغربية هدى سعد عملها الغنائي الجديد أغنية " قد بيها "، عبر قناتها الخاصة على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب.





" قد بيها " من كلمات وألحان هدى سعد بنفسها، فيما عاد التوزيع الموسيقي للموزع أسامة سامي، وكالعادة إعتمدت هدى على لون مغربي شبابي مثل أعمالها السابقة.





وشاركت هدى مقطعا صغير من الأغنية مع متتبعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " إنستغرام " وأرفقته بتعليق جاء فيه " نتمنى تنال إعجابكم حبابي ومتنساوش الإشتراك في قناتي على اليوتيوب وترك تعليق ... محتاج بزاف لدعمكم والبرطاج.





ولقيت الأغنية تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بالعمل واشتياقهم لأعمال هدى الفنية لكونها لاتنتج أعمال كثيرة طيلة السنة.





يشار إلى أن أخر أعمال الفنانة هدى سعد أغنية " الرجا فالله "، أصدرتها خلال فترة الحجر الصحي لتكون بمثابة رسالة شكر لجنود الصف الأول المحاربين ل " فيروس كورونا " المستجد، تعد ثاني أغنية من سلسلة كورونيات التي أصدرها الفنان نعمان لحلو.