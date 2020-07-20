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أخبار العالم

فرنسا تبدأ تفريغ صندوقي الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. وإدانة لإيران

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:18 م
الطائرة المنكوبة
الطائرة المنكوبة
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قسم الخارجي
بعدما أعلنت إيران تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة بصاروخ إيراني على الأرجح إلى فرنسا، أعلن مكتب التحقيق الفرنسي لسلامة الطيران المدني، أن المحققين بدأوا العمل على استخراج بيانات من الصندوقين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وذكر المكتب  أنه نجح في تنزيل المعلومات من الصندوقين.


وبينما أدانت دول العالم الحادثة في وقتها وطالبت الدول التي ينتمي إليها الركاب الذين كانوا على متن الطائرة بتعويضات تدفعها إيران، أكدت اليوم كندا التي كان كثير من مواطنيها على الطائرة، رفضها للتقرير الرسمي الإيراني الذي يتحدث عن أسباب سقوط الطائرة.


واعتبرت كندا التقرير غير صادق ولا يفسر أسباب السقوط، في إشارة إلى ما سبق وأعلنه ساسة إيرانيون في يناير الماضي، بأن الطائرة سقطت بصاروخ. 


وقالت  القوات الإيرانية إنها أسقطت الطائرة الأوكرانية، في الثامن من يناير ظنا منها أنها صاروخ، وهذا ما نتج عنه وفاة  جميع من كان على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.


وتساءلت أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية في بيان "لماذا يوجد قاض إيراني يشارك فريق التحقيق؟"، وطالبوا بإرسال محقق يمثلهم ، واتهموا إيران بالتلاعب في التسجيلات قبل وصولها إلى فرنسا.

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