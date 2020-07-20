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أخبار العالم

تفشٍ شديد في أديس أبابا.. إثيوبيا تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت إثيوبيا، تسجيل 704 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة، وهو أعلى معدل يومي في الإصابات بفيروس كورونا منذ تفشي الفيروس بالبلاد في مارس الماضي.

وأوضحت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، أن الحالات الجديدة ناتجة عن فحص 7334 عينة خلال 24 ساعة، مما رفع عدد حالات  الإصابة في البلاد إلى 10.207 حالة إصابة.

وأوضحت أنه من بين الحالات الجديدة، كان 551 من أديس أبابا، و39 من تيغراي، و30 من أوروميا، و26 من غامبيلا، و21 من أمهرة، و11 من سيداما، و10 من دير داوا، و5 من بني شنقول غوموز، و2 من جنوب شعوب البلاد، وثلاثة حالات من مناطق عفار وهراري والصومال.

وذكرت الوزارة أنه تم الإبلاغ عن 3 وفيات خلال 24 ساعة ليصل عدد الوفيات إلى 170 شخصًا.

وبحسب الوزارة ، فقد تعافى 196 شخصًا من المرض ليصل إجمالي عدد حالات المتعافين إلى 5137.

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