عبد الظاهر السقا: على الأندية وضع خطة لتخطي حجم الخسائر المادية

طالب عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بضرورة أن تقوم الأندية بوضع خطة لعبور الخسائر المالية بسبب كورونا.





وقال السقا خلال تصريحات لقناة أون تايم سورتس1: سبق وأن اتفقنا مع اللاعبين على تخفيض 50% من وراتبهم حال الغاء الدوري الممتاز.





تابع: نقتقد كلمة مشروع ويجب أن تكون كرة القدم صناعة تحقق مكاسب لكن في مصر الفرق تنفق ولا تحقق مكاسب كما هو الحال بفرق الدوري الانجليزي كمثال.





أضاف: هناك فرق كثيرة يغيب عنها فكرة التسويق والاستفادة من القاعدة الجماهيرية للأندية الشعبية.