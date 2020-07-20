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متحدث الصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا مع الصين

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:26 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، كواليس زيارة الدكتورة هالة زايد للسفير الصيني اليوم الاثنين.

وقال مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، مساء اليوم الاثنين، إن الزيارة للتفاوض والاتفاق مع السفير الصيني على أن تصبح مصر مركزًا لتصنيع لقاح فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، 

وتابع الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه تقوم عليه إحدى الشركات الصينية حاليًا، حيث تجري التجارب في المرحلة النهائية. 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن هذا اللقاء كان هدفه التفاوض وإجراء مباحثات أولية في مدى إمكانية مدى مشاركة مصر كأحد الدول المشاركة في إجراء تجارب الشركة الصينية، بعد أن يتثبت فعاليته بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجريب التي تجري حاليًا في البرازيل.

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