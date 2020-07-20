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رياضة

لم يتعلم مني شيئا .. جوارديولا يتغنى بنجاح أرتيتا مع أرسنال

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:28 م
جوارديولا وأرتيتا
جوارديولا وأرتيتا
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حسن العمدة
علق بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي على أداء أرسنال تحت قيادة ميكيل أرتيتا والذي كان مساعده .

وقال جوارديولا  في تصريحات صحفية له اليوم ، إنه يحترم أرتيتا مدرب آرسنال للغاية ، ولا أعلم بإنه تعلم مني شيئا أم لا، وربما تعلمنا منه، لآنه يستحق المزيد من التقدير كمدرب ساحر وواعد .

وأطاح أرسنال بمنافسه مانشستر سيتي أمس بهدفين في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام المباراة النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بين ارسنال وتشيلسي، في الرابعة عصرًا يوم السبت الموافق الأول من شهر أغسطس المقبل، على ستاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وتنتهي منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2019-2020، بالجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البطولة يوم الأحد المقبل.

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