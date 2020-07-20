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فن

آخر ظهور لشريف رمزي من إجازته بصحبة زوجته.. شاهد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان شريف رمزي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ويظهر في الصورة الفنان شريف رمزي من داخل سيارتة برفقة زوجتة الفنانة "ريهام ايمن".

وقد علق علي الصورة قائلا: بحب الصيف.


ونالت الصورة اعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتي: 

منورين يا احلي نجوم

ايه الحلاوه والجمال والقمر والعسل ده يا ناس

بسم الله ماشاء الله ربنا يخليكو لبعض ويسعدكم يارب

ربنا يحميكم ويحفظ ليكم أولادكم عين الله ترعاكم.منوربن الدنيا كلها




وكان قد قال الفنان شريف رمزي، إن مسلسل العراف كان أول عمل له مع زوجته الفنانة ريهام أيمن موضحًا أن "ريهام كانت شقيقتي في المسلسل ولما شفتها قبل المسلسل أعجبت بها".

وأضاف شريف رمزي، خلال حواره على قناة النهار، أن لقاءه الأول مع زوجته شعر بشئ مختلف، موضحًا :" انا بدأت بالمشاعر وهي بدأت بالاعتراف بالإعجاب".
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I love Summer 🌞

A post shared by Sherif Ramzy شريف رمزي. (@sheriframzy) on

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