أحمد موسى: 100 مليون مصري وراء الرئيس السيسي والجيش المصري

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البيان الصادر عن مجلس النواب، بتفويض الرئيس السيسي والقوات المسلحة؛ للتعامل مع ما يهدد مصر من ليبيا لا يحتاج إلى شرح، مؤكدا «100 مليون مصري وراء الرئيس السيسي والجيش المصري».





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، «نعيش في مرحلة تاريخية وكاشفة، وكلنا خلف القوات المسلحة وقرارات الدولة، خاصةً أن جميع القرارات بعد موافقة جلسات لمجلس النواب»، موضحا أن أعداء مصر واضحون للعيان، وهم جماعة الإخوان الإرهابية.





وأشار أحمد موسى، أن جماعة الإخوان بدأت في مواجهة بلدنا، وتم حشدهم في جماعات في ليبيا لمهاجمة مصر، لافتا إلى أن الإخوان يساندون الجيش التركي على حساب وقواتنا المسلحة.





ونوه أحمد موسى، بأن مصر تتعرض لحرب إعلامية كبيرة من حوالي 15 قناة و200 موقع إخباري تعمل ليل نهار لتشويه صورة الدولة؛ محذرا الشعب من الحروب النفسية.





ولفت أحمد موسى، إلى أنهم يحاولون أن يشوهوا وعي المصريين وتشكيكهم في الجيش، قائلًا «نخلي بالنا من الحرب النفسية اللي اشتغلت من دلوقتي وقبل دلوقتي».