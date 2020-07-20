دار علوم القاهرة: 95٪؜ نسبة النجاح في الأبحاث لسنوات النقل

قال الدكتور حجاج أنور، وكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة إنه تم الانتهاء من تصحيح الأبحاث التي قاربت على خمسين ألف بحث في فرق النقل الثلاث، وتجري عملية المراجعة والتدقيق من قبل الكنترولات المختصة ، وسوف تعلن النتائج بمجرد الانتهاء منها، وفي أقرب وقت ممكن





وأضاف عميد كلية دار العلوم الدكتور عبد الراضي رضوان، أن نسبة النجاح في الأبحاث تجاوزت ٩٥٪؜، من إجمالي العدد المقدم على موقع الكلية الرسمي، مؤكدًا أنه سيتم إتاحة فرصة ثانية للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في قبول أبحاثهم المرة الأولى، أو من منعتهم الظروف من التقدم بأبحاث حتى الآن.





وعن سير امتحانات طلاب الفرق النهائية، أضاف عميد دار العلوم إنه لم يتم رصد أي معوقات، تعرقل أداء الطلاب لامتحاناتهم دخل الكلية، وذلك بعد اتخاذ الكلية كلفة الإجراءات الوقائية وتركيب ماكينات تعقيم، على المنافذ لتعقيم الطلاب قبل دخولهم الكلية، وكذلك التأكيد على ارتداء الطلاب الكمامات، وتوفير المطهرات وأدوات الوقاية للتعامل مع أي طوارئ.





وأضاف عبد الراضي لـ" صدى البلد"، أن عدد طلاب الفرق النهائية ٢٤٠٠ طالب، وتم تحديد مسارات، للحفاظ على المسافات الأمنة والتباعد الاجتماعي، داخل الكلية، مؤكدًا أن الكلية شهدت الزام كافة المشاركين في الامتحانات من طلاب وعاملين وأعضاء هيئات التدريس، في اليوم الأول.





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات بالجامعة لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب،و تتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بالجامعة والتي تبدأ السبت المقبل وتستمر حتى 25 أغسطس ، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.



