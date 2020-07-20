AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

دار علوم القاهرة: 95٪؜ نسبة النجاح في الأبحاث لسنوات النقل

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:00 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
ثابت البطل
قال الدكتور حجاج أنور، وكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة إنه تم الانتهاء من تصحيح الأبحاث التي قاربت على خمسين ألف بحث في فرق النقل الثلاث، وتجري عملية المراجعة والتدقيق من قبل الكنترولات المختصة ، وسوف تعلن النتائج بمجرد الانتهاء منها، وفي أقرب وقت ممكن   

وأضاف عميد كلية  دار العلوم الدكتور عبد الراضي رضوان، أن نسبة النجاح في الأبحاث تجاوزت ٩٥٪؜، من إجمالي  العدد المقدم على موقع الكلية الرسمي، مؤكدًا أنه سيتم إتاحة فرصة ثانية للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في قبول أبحاثهم المرة الأولى، أو من منعتهم الظروف من التقدم بأبحاث حتى الآن. 

وعن سير امتحانات طلاب الفرق النهائية، أضاف عميد دار العلوم إنه لم يتم رصد أي معوقات، تعرقل أداء الطلاب لامتحاناتهم دخل الكلية، وذلك بعد اتخاذ الكلية كلفة الإجراءات الوقائية وتركيب ماكينات تعقيم، على المنافذ لتعقيم الطلاب قبل دخولهم الكلية، وكذلك التأكيد على ارتداء الطلاب الكمامات، وتوفير المطهرات وأدوات الوقاية للتعامل مع أي طوارئ.

وأضاف عبد الراضي لـ" صدى البلد"، أن عدد طلاب الفرق النهائية ٢٤٠٠ طالب، وتم تحديد مسارات، للحفاظ على المسافات الأمنة والتباعد الاجتماعي، داخل الكلية، مؤكدًا أن الكلية شهدت الزام كافة المشاركين في الامتحانات من طلاب وعاملين وأعضاء هيئات التدريس، في اليوم الأول.

 وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات بالجامعة لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب،و تتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بالجامعة والتي تبدأ  السبت المقبل وتستمر حتى 25 أغسطس ، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة الطبية المشكلة للوقاية ومكافحة العدوى، تتولى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. انطلاق امتحانات الفرق النهائية بجامعة القاهرة

اللي معاه موبايل مش هيدخل الامتحان.. مسئولو آثار القاهرة يستقبلون الطلاب بإجراءات صارمة

الخشت يتفقد لجان الامتحانات في 4 كليات ويطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة المشاركين

بدء توافد طلاب جامعة القاهرة على لجان الامتحانات في 4 كليات

عميد سياسة واقتصاد يتفقد لجان الامتحانات ويطمئن على تطبيق الإجراءات الوقائية.. صور

دار علوم القاهرة: امتحانات اليوم الأول مرت بسلام وملتزمون بالإجراءات الوقائية

ترشيحاتنا

مش عاجبنا العجب .. تعليق قوي من أيمن يونس على تعديل نظام نهائيات دوري أبطال أفريقيا

الهلال السعودي يحسم مصير نجم الفريق هتان باهبري

الكاف يستقر على مواعيد نصف نهائي أبطال إفريقيا.. تعرف عليه

ناجي شهود: الصمت الأوروبي والأمريكي تجاه تدخل تركيا في ليبيا مخطط.. فيديو

الداخلية توجه رسالة مهمة لمالكي المركبات بكل أنواعها عن اللوحات والملصق الإلكتروني

أول مصري .. كوكا يوجه رسالة لوالدته وزوجته عقب التتويج بالدوري اليوناني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروتون تطرح تخفيضا جديدا على سيارتها proton saga.. صور

في 5 حالات .. متى يجب استئصال المرارة؟

لمواجهة الزمالك.. بيراميدز يبدأ معسكره في الإسكندرية