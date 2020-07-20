علاء عابد: أردوغان يعيش على الدم ويسعى للسيطرة على الغاز والبترول في ليبيا

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن أردوغان يعيش على الدم ويسعى إلى السيطرة على ليبيا والبترول والغاز والثروات الليبية، مشيرا إلى أنه سعيد بالقرار الذي اتخذه البرلمان لتفويض الرئيس لمواجهة ما يحدث في ليبيا.









وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « أنه حسب التصنيف الجيش المصري هو رقم 9 على مستوى العالم ولكن في الحقيقية أحنا رقم واحد من حيث العقيدة»؛ متابعا: «الرئيس السيسي أول رئيس في التاريخ يحصل على تفويض من مصر وليبيا ولذلك نقول له سير على بركة الله احنا معاك ياريس ليبيا كلها خط أحمر».









وأكد عابد أنه القوات المسلحة أحبطت خلال الفترة الماضية عبور 2000 سيارة؛ محملة بالأسلحة المختلفة والعناصر الإرهابية.









وأوضح "عابد" أن البرلمان في أيامه الأخيرة أصدر أهم قراراته بالاجماع على تفويض الرئيس والقوات المسلحة للدفاع على ليبيا؛ مرددا: «الأمن القومي المصري والليبي واحد».