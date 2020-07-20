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تعليم

عميد آداب القاهرة: رفعنا نتيجة أبحاث سنوات النقل وفرصة ثانية للراسبين

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:01 م
امتحانات الفرق النهائية
امتحانات الفرق النهائية
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ثابت البطل
قال الدكتور جمال الشاذلي عميد كلية الآداب، جامعة القاهرة، إن إدارة الكلية أعلنت نتيجة قبول الأبحاث لطلاب الفرقة الأولى والثالثة، على موقع الكلية وجاري رفع نتيجة طلاب الفرقة الثانية غدًا لضمان عدم الضغط على الموقع الإلكتروني للكلية.

وأضاف العميد ل "صدى البلد"أن الكلية فتحت باب التظلمات للطلاب الذين لم تظهر نتيجتهم بعد رفعها على موقع الكلية، وكذلك الراسبين وحددت لهم مهلة حتى الأول من أغسطس لعمل الأبحاث أخرى، مشيرًا أن نسبة النجاح بين طلاب سنوات النقل تجاوزت ال٩٠ ٪؜ من إجمالي المتقدمين.


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 وأضاف الشاذلي أن امتحانات الفرق النهائية تسير بصورة مبهرة وتشهد التزام كافة الأطرف من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، بكافة إجراءات السلامة والأمان داخل لجان الامتحانات، والمحافظة على ٢٥٪؜ من سعة كل قاعة أو مدرج مع الالتزام بكافة إجراءات الوقاية من الكمامات والمطهرات، بالإضافة لعقد امتحانات طلاب الفرق النهائية لكافة الأقسام على ثلاث فترات.

وتابع ل  "صدى البلد"  أن الفترة الأولى تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتمتد لمدة ساعة ونص، بعدها يتم التعقيم داخل كافة المدرجات والقاعات، حتى الساعة ١٢ ظهرًا موعد دخول الفترة الثانية، ثم تعقيم أخر من الواحدة والنصف ظهرا قبل دخول الفترة الأخيرة في الثالثة عصرًا، مشيرًا أنه من باب التيسير على الطلاب فطلاب كل سيؤدون امتحان واحد أسبوعيًا.

وأكمل الشاذلي أن الامتحانات داخل الكلية تعقد يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، ومر منها ثلاثة أيام حتى الأن لم يتم رصد أى معوقات فيها، وأن الامتحان يعقد بنظام البابل شيت، وتترك كراسات الإجابة لمدة ٤٨ ساعة في صناديق خاصة، ثم تبدأ عملية التصحيح، وذلك لتقليل فرص انتشار العدوى والحفاظ على سلامة المشاركين في العملية التعليمية. 

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات بالجامعة لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب،و تتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بالجامعة والتي تبدأ  السبت المقبل وتستمر حتى 25 أغسطس ، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة الطبية المشكلة للوقاية ومكافحة العدوى، تتولى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.


وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.
وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.
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