AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بطل المجموعة 39 يكشف عن تفاصيل مشهد السنترال بفيلم الممر.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:06 م
لواء محيى الدين نوح
لواء محيى الدين نوح بطل المجموعة 39 المخابرات الحربية
Advertisements
محمود محسن
أكد لواء محيى الدين نوح بطل من أبطال المجموعة 39 المخابرات الحربية المصرية  أن فيلم الممر يعد من الأفلام الرائعة مؤكدا أن توقيت عرضه كان هام لأننا نرغب في زراعة الإنتماء في نفوس شبابنا وأولادنا والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على دور السينما والدراما لتوثيق فترات هامة في تاريخ الوطن. 

وأضاف نوح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج علشانك يا بلادي عبر فضائية الحدث اليوم أن "واقعة السنترال" التي كانت خلال أحداث فيلم الممر ومخرج الفيلم تحدث معي وسردت له كافة التفاصيل التى عشناها خلال تلك الفترة الفترة من النكسة وصولا إلى الإنتصار.

وتابع بطل من أبطال المجموعة 39 المخابرات الحربية المصرية أنه كان خلال فترة النكسة كان هناك البعض ضد القوات المسلحة ومازال هناك البعض حتى الأن يحارب القوات المسلحة .

وأشار لواء محيى الدين نوح إلى أنه خلال فترة ما بعد النكسة كان في منطقة "رأس العش" وكان يريد التواصل مع القيادات في بورسعيد وعندما كنت في السنترال وطلبت أن اجرى اتصال وأكدت أنني ضابط وأجريت اتصال وفوجئت بعد ان انتهيت بوابل من السباب وإهانة الجيش ومن الصعب ألا أسكت عن أى إهانة تمس الجيش المصري.

وتابع 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحية قلبية لفدائيي سيناء

في ذكرى نكسة 67.. السينما المصرية تعبر عنها بـ 6 أفلام

بطل من قوات الاستطلاع: ثورة 23 يوليو كانت بداية التحرر الوطني.. فيديو

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق على إرسال قوات للخارج لحماية أمن مصر القومي

الكاف يستقر على مواعيد نصف نهائي أبطال إفريقيا.. تعرف عليه

تشيلسي يدخل صراعا على الصفقة الأغلى ضد برشلونة وريال مدريد

مد سن التقاعد وزيادة البدل.. البرلمان يقر تعديل قانون المهن الطبية

وصلوا الكهربا في صوابع رجلها.. حكاية ربة منزل في الجيزة: أبوها وأخوها ضربوها حتى الموت

الصحة العالمية: فيروس إيبولا خرج عن السيطرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروتون تطرح تخفيضا جديدا على سيارتها proton saga.. صور

في 5 حالات .. متى يجب استئصال المرارة؟

لمواجهة الزمالك.. بيراميدز يبدأ معسكره في الإسكندرية