بطل المجموعة 39 يكشف عن تفاصيل مشهد السنترال بفيلم الممر.. فيديو





وأضاف نوح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج علشانك يا بلادي عبر فضائية الحدث اليوم أن "واقعة السنترال" التي كانت خلال أحداث فيلم الممر ومخرج الفيلم تحدث معي وسردت له كافة التفاصيل التى عشناها خلال تلك الفترة الفترة من النكسة وصولا إلى الإنتصار.





وتابع بطل من أبطال المجموعة 39 المخابرات الحربية المصرية أنه كان خلال فترة النكسة كان هناك البعض ضد القوات المسلحة ومازال هناك البعض حتى الأن يحارب القوات المسلحة .





وأشار لواء محيى الدين نوح إلى أنه خلال فترة ما بعد النكسة كان في منطقة "رأس العش" وكان يريد التواصل مع القيادات في بورسعيد وعندما كنت في السنترال وطلبت أن اجرى اتصال وأكدت أنني ضابط وأجريت اتصال وفوجئت بعد ان انتهيت بوابل من السباب وإهانة الجيش ومن الصعب ألا أسكت عن أى إهانة تمس الجيش المصري.





وتابع

أكد لواء محيى الدين نوح بطل من أبطال المجموعة 39 المخابرات الحربية المصرية أن فيلم الممر يعد من الأفلام الرائعة مؤكدا أن توقيت عرضه كان هام لأننا نرغب في زراعة الإنتماء في نفوس شبابنا وأولادنا والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على دور السينما والدراما لتوثيق فترات هامة في تاريخ الوطن.