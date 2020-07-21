فنون جميلة حلوان تفتتح معرضا فنيا لدراما العرض بين الواقع والخيال للفنانة شيريهان حسين

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور أشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون المجتمع وخدمة البيئة والدكتور عمرو سامي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث معرض الفنانة شيريهان حسين عبد الحميد بقاعة العرض الملحقة بمتحف الكلية وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بحضور الدكتورة كرستين مندى المدرس بقسم النحت والتشكيل المعماري كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها ومروه الشريف مدير متحف الكلية. ولفيف من المهتمين بالحركة الفنية









والمعرض يضم 16 عملًا فنيًا، من المدرسة التجريدية حيث ضم اثنان من الأعمال المنفذة بالحفر والطباعة علي خامة الزنك باستخدام تقنية الاكواتنت Aquatint وتقنية الحفر الحمضي ETCHING والميزوتينت Mizzotint





كما يضم أربعة عشر لوحه منفذه بالرسم باستخدام خامة الأكريلك Acrylic والأحبار Ink والأكورل Acuril تبرز تصور تخيلي لدراما عرض متحفي لمتحف تاريخ طبيعي باستخدام ديناصور "الأسبيناصور أيجيبتيكاس Spinosaurusaegyptiacus الذي تم اكتشاف أول هيكل له في مصر عام 1912 بمنطقة الصحراء الكبرى حوالي 93 - 95 مليون سنة في العصر الطباشيري، وذلك من خلال إعادة تجسيده في شكل إيقاع درامي بلغة الفن التشكيلي من خلال الخط، اللون والكتلة واستخدام الخطوط المتداخلة والشكل الدائري والتداخلات بين الخطوط المتشابكة والملامس لإعطاء العمق وإبراز اللون باستخدام الألوان الزاهية كأحد الأهداف الهامة للتمييز بين الواقع والخيال.





يأتي ذلك ضمن النشاط المجتمعي والدور الهام التي يقوم به قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وإيمانا بالدور الحيوي والهام لكلية الفنون الجميلة في خدمة المجتمع وتأكيدا على دورها الريادي في نشر الوعي الفني والعلمي، ودعما لرسالة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان وسعيها الدائم لزيادة فرص الباحثين الموهوبين.



