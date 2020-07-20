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رياضة

المقاصة يواجه إف سي مصر وديا استعدادا للدوري.. الأربعاء

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:06 م
إيهاب جلال مدرب
إيهاب جلال مدرب المقاصة
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عمرو الحلوانى

يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية، مساء الأربعاء المقبل أمام فريق إف سي مصر، على هامش معسكر الفريق المغلق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية استعدادا لاستكمال الدوري.

وكان فريق المقاصة افتتح سلسلة مباراياته الودية الأسبوع الماضي بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز.

وفي سياق متصل واصل فريق الكرة بنادي مصر المقاصة تدريباته على هامش معسكره المغلق المقام بمدينة الإسماعيلية.

وشهد مران الفريق اليوم تقسيم اللاعبين إلى ٣ مجموعات، وذلك تنفيذا للإجراءات الطبية الاحترازية التي أقرها اتحاد الكرة ضمن بروتوكول عودة تدريبات الفرق الرياضية.

وأدى لاعبو المقاصة في مران اليوم مجموعات متنوعة من التدريبات البدنية، بجانب بعض التدريبات الفنية بالكرة، وذلك تحت إشراف إيهاب جلال المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

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