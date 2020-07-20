المقاصة يواجه إف سي مصر وديا استعدادا للدوري.. الأربعاء

يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية، مساء الأربعاء المقبل أمام فريق إف سي مصر، على هامش معسكر الفريق المغلق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية استعدادا لاستكمال الدوري.
وكان فريق المقاصة افتتح سلسلة مباراياته الودية
الأسبوع الماضي بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز.
وفي سياق متصل واصل فريق الكرة بنادي مصر المقاصة
تدريباته على هامش معسكره المغلق المقام بمدينة الإسماعيلية.
وشهد مران الفريق اليوم تقسيم اللاعبين إلى ٣ مجموعات،
وذلك تنفيذا للإجراءات الطبية الاحترازية التي أقرها اتحاد الكرة ضمن بروتوكول عودة
تدريبات الفرق الرياضية.
وأدى لاعبو المقاصة في مران اليوم مجموعات متنوعة
من التدريبات البدنية، بجانب بعض التدريبات الفنية بالكرة، وذلك تحت إشراف إيهاب
جلال المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.