أمطار غزيرة في عز الصيف تضرب السعودية.. تفاصيل

تشهد سماء المملكة العربية السعودية طقسا غير مستقر على أنحاء متفرقة منها، حيث تمتزج الأجواء بطقس شتوي في عز حرارة الصيف الملتهبة.

اقرأ أيضاً:-

السعودية: غدا الثلاثاء المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة

اعتمادا على المحكمة العليا السعودية.. الإفتاء تعلن اليوم موعد بداية شهر ذي الحجة





وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المملكة (الربع الخالي) ومناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف)؛ فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18- 38كم/ساعة، تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.