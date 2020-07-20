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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة محلات الكمبيوتر بالمنيا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:27 م
متهم
متهم
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أيمن رياض
نجحت وحدة مباحث  مركز  أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا في إلقاء القبض على تشكيل عصابي لسرقة محلات الكمبيوتر..

كان اللواء  محمود خليل مدير أمن المنيا تلقي اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغات من اصحاب محلات  الكمبيوتر (السايبر) بتعرضها للسرقة بمركز أبوقرقاص.

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على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العقيد وائل التوني مفتش المباحث والرائد محمد بكر ومعاونيه النقباء محمد زيدان ومحمد إسماعيل.

وتوصل فريق البحث إلى قيام 5 طلاب هم (م.ج 17 سنة، ع.م 18 سنة، ع.ط 20 سنة، ا.ص 17 سنة، م.ي 17 سنة) بتكوين تشكيل عصابي لسرقة محلات الكمبيوتر وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم وارشدوا عن المسروقات وتحرر محضر بالواقعة  واخطرت  النيابة  لتولي التحقيق.
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