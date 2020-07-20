هاني الناظر: المايوه الشرعي لا يصيب بالأمراض الجلدية

كشف الدكتور هاني الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، حقيقة ما يتردد بأن ارتداء المايوه الشرعي أو البوركيني، يسبب أمراضا جلدية، قائلا: "لا يؤدي إلي الإصابة بالأمراض الجلدية مثلما يقال من قبل البعض".









وأوضح " الناظر "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن لـ "البوركيني" فؤاد كثيرة، على البشرة والجسم.









وتابع رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أنه يحمي الجسم من الاحتراق من أشعة الشمس، عكس ما يتوقع البعض، بدلًا من استخدام البعض للكريمات.



