تطهير المساجد وتوفير الدواء.. حملة شعبية فى الصف والبدرشين لمواجهة كورونا

أطلق عدد من أهالى قرى جنوب الجيزة في الصف والبدرشين والعياط، حملة شعبية لتطهير المساجد وتعقيمها بعدد من القرى استعدادا لفتح المساجد لتأدية صلاة الجمعة فى ظل مواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

بالإضافة إلى حملة لتقديم بروتوكولات علاج فيروس كورونا للعزل المنزلي للمصابين بهذا الفيروس التاجي لتوفير العلاج لأهالي قرى جنوب الجيزة المصابين والذين بالعزل المنزلي طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، بالإضافة إلى توفير أجهزة التنفس الصناعي للحالات الطارئة من المصابين .





وقال المهندس محمد عبد الدايم أحد مسؤولي الحملة الشعبية ، أنها تهدف إلى مساعدة الفقراء فى توصيل الدواء إليهم ومساعدة الدولة فى تطهير وتعقيم المساجد الحكومية والأهلية والزوايا الصغيرة بصفة دورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .





وأضاف عبد الدايم، إنه تم تطهير وتعقيم أكثر من 300 مسجد و زاوية بقرى جنوب الجيزة وتوفير الكمامات الطبية والمصليات لتوزيعها على المصلين وتوفير تجهيزات التعقيم أمام كل مسجد، و نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى .





وتابع عبد الدايم أن هذه الحملة والحملات المشابهة هي واجب على كل مواطن ، لمساعدة الدولة فى تجاوز هذه الأزمة ، واتخاذ قرار بفتح المساجد لتأدية صلاة الجمعة مرة أخرى ، وعودة الحياة الى طبيعتها مرة اخرى .