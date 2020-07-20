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"جوز إسراء هياخد الشهد".. أحمد موسى يعلن المستفيد من سيطرة تركيا على ليبيا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:44 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما يحدث في ليبيا يهدد الأمن القومي للعديد من الدول منها مصر والسودان والجزائر وتونس، وكافة دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي قال إنه في حال الدخول سيكون بطلب من القبائل الليبية وسنخرج بأمر منها.


وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الرئيس السيسي حدد خطا أحمر وهو سرت _ الجفرة لوقف اطلاق النيران لحماية أرواح الشعب الليبي والبدء في عملية سلمية والحفاظ على ليبيا وشعبها؛ موضحا أنه عقب تصريحات الرئيس السيسي القوية جاءت العديد من الاجتماعات التركية بهدف السيطرة على ليبيا.


وأشار موسى، الى أن الخاين السراج وقع مشروعات مع أردوغان بقيمة 8 مليارات دولار؛ لافتا إلى ان المستفيد من كل ذلك هو وزير المالية التركي زوج ابنة اردوغان.


وردد موسى: «جوز اسراء بنت أردوغان هو اللي هياخد الشهد وعايز يسيطر على الغاز والبترول والثروات الليبية».
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