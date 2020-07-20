تعرف على دور مبادرة حياة كريمة فى تنمية قرى وتجمعات مطروح.. شاهد

اوضح حسين السنينى منسق عام مبادرة حياة كريمة بمطروح ومدير تنمية القرية أنه تم من خلال مبادرة حياه كريمة عمل 30 بئر نشو و٦ خزانات تجميع مياه الأمطار.





واضاف خلال تفقد محافظ مطروح لاحد القرى بمدينة برانى انه تم ايضا رصف ٦ كيلو متر ، بالاضافة إلى رفع كفاءة ١٠كيلو بطريق المثانى أبو مزهود وتوسعته إلى ٧،٥متر عرض .





واشار انه مدرج اتشاء مبنى لمركز الشباب وملعب خماسي منجل لشباب القرية ضمن مبادرتى حياة كريمة والقرى الاكثر احتياجا للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.





من ناحية اخرى تفقد محافظ مطروح أحد المنازل التى تم إعادة تأهيلها من خلال مبادرة حياة كريمة ضمن تأهيل ١٩ منزلا بتجمعات القرية





حيث اوضح السنيني انه جارى انشاء٦ خزانات تجميع مياه امطار سعة ١٠٠م٣، كما يجرى حاليا بقرية ابو مزهود ضمن قرى مبادرة حياة كريمة اعمال حفر شبكة صرف صحى خاصة بالقرية لجميع منازل التجمع وريطها على خزانات معالجة لا هوائية ،والتى من المقرر الانتهاء منها خلال شهرين .





كما وجه محافظ مطروح بدعم وحدة التحلية بمحول كهرباء، وتوفير سيارة نقل مياه للاهالي ،ورفع كفاءة الو حدة المحلية لقرية ابو مزهود ووجه محافظ مطروح بدراسة انشاء فصول للتعليم الاعدادى بالقرية حفاظا على استمرار ابناء القرية بالتعليم .







