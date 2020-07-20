AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إرسال قوات لليبيا.. برلماني يكشف كواليس الجلسة السرية لمجلس النواب

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:18 م
إيهاب الطماوي
إيهاب الطماوي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن مصر دولة قانون ودولة مؤسسات؛ موضحا  أن الرئيس السيسي أكد في خطابه الأخير على أن الجيش المصري لن يتخذ أي خطوة دون تفويض من البرلمان.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر فضائية « صدى البلد»،أن القوات المسلحة المصرية دائما ما تحظى بحب وتأييد الشعب المصري .

وأشار إلى أن الموافقة في الجلسة السرية اليوم ووفقا للدستور تعطي السلطة التقديرية للقوات المسلحة لمواجهة التهديدات والرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لديه التقديرات والحرية في اتخاذ القرارات التفصيلية سواء الزمان أو المكان.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة اليوم الإثنين، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى. 
 
وكان الدكتور على عبد العال قد دعا إلى جلسة سرية، لمناقشة موضوع هام، بحضور نائب وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الموافقة على 6 قوانين.. وإقرار 6 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات البرلمان في أسبوع

مصر قادرة.. نواب البرلمان: السيسي يسعى لإنقاذ المنطقة من الانفجار.. خطابه تجسيد لقوة الدولة الشاملة.. وجيشنا الأول عالميا من حيث العزيمة

وكيل النواب: قرار البرلمان الليبي تاريخي.. ومصر لن تتخلى عن أشقائها

العشري: تفويض مباشر لمصر من مجلس النواب الليبي لحماية ليبيا من العدوان التركي

قاهر الأعداء.. مغردون من ليبيا ومصر يدشنون هاشتاج #اعلن_تفويضي_للسيسي

بحكم الدستور والقانون.. البرلمان: القوات المسلحة لها الحق في تحديد زمان ومكان الرد على التهديدات

ترشيحاتنا

لم يتعلم مني شيئا .. جوارديولا يتغنى بنجاح أرتيتا مع أرسنال

ترامب يؤكد للسيسي أهمية الوصول لاتفاق شامل بشأن سد النهضة

مش عاجبنا العجب .. تعليق قوي من أيمن يونس على تعديل نظام نهائيات دوري أبطال أفريقيا

بدء الجلسة السرية لمجلس النواب لمناقشة أمر مهم

متحدث الصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا مع الصين

إصابة نجم سموحة بقطع في الرباط الصليبي بعد مشاركته أمام الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروتون تطرح تخفيضا جديدا على سيارتها proton saga.. صور

في 5 حالات .. متى يجب استئصال المرارة؟

لمواجهة الزمالك.. بيراميدز يبدأ معسكره في الإسكندرية