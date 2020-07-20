إرسال قوات لليبيا.. برلماني يكشف كواليس الجلسة السرية لمجلس النواب

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن مصر دولة قانون ودولة مؤسسات؛ موضحا أن الرئيس السيسي أكد في خطابه الأخير على أن الجيش المصري لن يتخذ أي خطوة دون تفويض من البرلمان.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر فضائية « صدى البلد»،أن القوات المسلحة المصرية دائما ما تحظى بحب وتأييد الشعب المصري .
وأشار إلى أن الموافقة في الجلسة السرية اليوم ووفقا للدستور تعطي السلطة التقديرية للقوات المسلحة لمواجهة التهديدات والرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لديه التقديرات والحرية في اتخاذ القرارات التفصيلية سواء الزمان أو المكان.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة اليوم الإثنين، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.
وكان الدكتور على عبد العال قد دعا إلى جلسة سرية، لمناقشة موضوع هام، بحضور نائب وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين.