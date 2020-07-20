البعثة الأممية في ليبيا: بحثنا مع الوفاق استئناف الحوار انطلاقا من مقررات برلين

قالت البعثة الأممية في ليبيا إن الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز بحثت مع ما يسمى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبيه، ومقرر المجلس، ورئيس لجنة الحوار في المجلس بحكومة الوفاق، سبل استئناف الحوار السياسي طبقًا لمخرجات مؤتمر برلين.





وعرضت ويليامز في اللقاء الافتراضي الذي جرى اليوم، نتائج المحادثات التي اجرتها مؤخرًا مع الأطراف الليبية والخارجية. كما جددت التهنئة لأعضاء رئاسة المجلس بالثقة التي مُنحت لهم.





إلى ذلك، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة الالتزام بعدم التصعيد في ليبيا وتثبيت وقف إطلاق النار، وأعرب ترامب عن تقديره لجهود الرئيس السيسي بشان القضية الليبية.





كما اقترحت تركيا من خلال وفد الوفاق المشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية 5 + 5، اليوم الاثنين، انشاء منطقة خضراء عازلة من منطقة بوقرين وحتى منطقة السدادة بين سرت ومصراته. بحسب ما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل.