AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البعثة الأممية في ليبيا: بحثنا مع الوفاق استئناف الحوار انطلاقا من مقررات برلين

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:24 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت البعثة الأممية في ليبيا إن الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز بحثت مع ما يسمى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبيه، ومقرر المجلس، ورئيس لجنة الحوار في المجلس بحكومة الوفاق، سبل استئناف الحوار السياسي طبقًا لمخرجات مؤتمر برلين.

وعرضت ويليامز في اللقاء الافتراضي الذي جرى اليوم، نتائج المحادثات التي اجرتها مؤخرًا مع الأطراف الليبية والخارجية. كما جددت التهنئة لأعضاء رئاسة المجلس بالثقة التي مُنحت لهم.

إلى ذلك، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة الالتزام بعدم التصعيد في ليبيا وتثبيت وقف إطلاق النار، وأعرب ترامب عن تقديره لجهود الرئيس السيسي بشان القضية الليبية.

كما اقترحت تركيا من خلال وفد الوفاق المشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية 5 + 5، اليوم الاثنين، انشاء منطقة خضراء عازلة من منطقة بوقرين وحتى منطقة السدادة بين سرت ومصراته. بحسب ما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي: 43 قتيلا بين الميليشيات في ضربة جوية بالجفرة

لجنة المتابعة الدولية لليبيا تعقد اجتماعها الثالث على مستوى كبار المسئولين

نص كلمة الامين العام لجامعة الدول العربية بشأن أزمة ليبيا

بعد دخول مرتزقة أردوغان المنشآت النفطية .. تحذير شديد اللهجة من الأمم المتحدة لـ السراج

شاهد.. اللقطات الأولى للاشتباكات العنيفة بين مليشيات الوفاق وتركيا في طرابلس

رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ترحب بدعم البرلمان للحل السياسي ووقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

حريق بجوار مستشفى العجوزة وتفحم ٣ سيارات ملاكي

لم يتعلم مني شيئا .. جوارديولا يتغنى بنجاح أرتيتا مع أرسنال

خلال اتصال هاتفي..السيسي لـ ترامب :مصر تسعي لـ استعادة توازن الدولة الليبية والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية

مخطط التقسيم.. تركيا والوفاق تقترحان منطقة عازلة بين سرت ومصراتة

لم يكن معتديا.. برلماني: الجيش المصري رقم واحد في العالم

تطور مفاجئ .. الكاف يدرس تعديل نظام نهائيات دوي أبطال إفريقيا من جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروتون تطرح تخفيضا جديدا على سيارتها proton saga.. صور

في 5 حالات .. متى يجب استئصال المرارة؟

لمواجهة الزمالك.. بيراميدز يبدأ معسكره في الإسكندرية