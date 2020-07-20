ناجي شهود: الصمت الأوروبي والأمريكي تجاه تدخل تركيا في ليبيا مخطط.. فيديو

أكد اللواء ناجي شهود مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن كل دولة لها قرون استشعار بالدول الأخرى ما بين عسكريين ومدينيين سواء عن طريق السفارات أو القنصليات والجهة العسكرية .





وأضاف شهود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن ما يحدث بالساحة المصرية من تحركات على الساحة السياسية والاقتصادية هو تأمين الجهة الغربية في المقام الأول.





وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن مجلس الدفاع الوطنى ليس له صلاحيات اتخاذ القرار وانما دائما ما يؤكد انه على استعداد لتنفيذ أوامر الشعب المصري من خلال البرلمان المصري.





وأشار اللواء ناجي شهود أن شيوخ القبائل الليبية كانوا متواجدين في مصر وبلقائهم بالقيادة السياسية أكدوا حاجتهم الماسة من مساعدة مصر لما يحدث في ليبيا



