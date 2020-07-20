تنفيذ 33 حالة إزالة تعد على أراضي أملاك الدولة بـ سيدي سالم في كفرالشيخ.. شاهد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن إزالة 293 حالة تعدي على اراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، خلال 9 أيام، ضمن الموجة الـ 16 لإزالة التعديات، والتى بدأت يوم الأربعاء 8 يوليو الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدى على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.





وتابع محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، حصاد اليوم التاسع بالموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة بلطيم، موجهًا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.





قال محافظ كفرالشيخ، انه تم تنفيذ 33 قرار إزالة، منهم 29 حالة مباني بمساحة 6495م2، و 4 حالات تعدي عبي الأراضي الزراعية بمساحة 11 قيراط و 18 سهم، مؤكدًا علي التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.





وأشار محافظ كفرالشيخ، إن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدًا علي المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع.





جدير بالذكر؛ أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.



