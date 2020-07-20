AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذ 33 حالة إزالة تعد على أراضي أملاك الدولة بـ سيدي سالم في كفرالشيخ.. شاهد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:43 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
Advertisements
محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن إزالة 293 حالة تعدي على اراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، خلال 9 أيام، ضمن الموجة الـ 16 لإزالة التعديات، والتى بدأت يوم الأربعاء 8 يوليو الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدى على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وتابع محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، حصاد اليوم التاسع بالموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة بلطيم، موجهًا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

قال محافظ كفرالشيخ، انه تم تنفيذ 33 قرار إزالة، منهم 29 حالة مباني بمساحة 6495م2، و 4 حالات تعدي عبي الأراضي الزراعية بمساحة 11 قيراط و 18 سهم، مؤكدًا علي التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدًا علي المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع.

جدير بالذكر؛ أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.

تنفيذ 33 حالة إزالة تعد على أراضي أملاك الدولة بـ سيدي سالم في كفرالشيخ.. شاهد
تنفيذ 33 حالة إزالة تعد على أراضي أملاك الدولة بـ سيدي سالم في كفرالشيخ.. شاهد
تنفيذ 33 حالة إزالة تعد على أراضي أملاك الدولة بـ سيدي سالم في كفرالشيخ.. شاهد
تنفيذ 33 حالة إزالة تعد على أراضي أملاك الدولة بـ سيدي سالم في كفرالشيخ.. شاهد
تنفيذ 33 حالة إزالة تعد على أراضي أملاك الدولة بـ سيدي سالم في كفرالشيخ.. شاهد
تنفيذ 33 حالة إزالة تعد على أراضي أملاك الدولة بـ سيدي سالم في كفرالشيخ.. شاهد
تنفيذ 33 حالة إزالة تعد على أراضي أملاك الدولة بـ سيدي سالم في كفرالشيخ.. شاهد
تنفيذ 33 حالة إزالة تعد على أراضي أملاك الدولة بـ سيدي سالم في كفرالشيخ.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق الشعب.. إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور

محافظ المنيا: استرداد 393 فدانا أملاك دولة بمركزي العدوة ومطاي

حصاد اليوم الثالث.. إزالة 36 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور

تنفيذ 41 قرار إزالة خلال حملة مكبرة في كفر الشيخ .. صور

إزالة 56 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ كفر الشيخ.. صور

تنفيذ 34 قرار إزالة ضمن الموجة 16 لاسترداد أملاك الدولة بـ كفر الشيخ

ترشيحاتنا

دار الإفتاء: وقفة عرفات 30 يوليو و عيد الأضحى الجمعة 31

مد سن التقاعد وزيادة البدل.. البرلمان يقر تعديل قانون المهن الطبية

ناجي شهود: الصمت الأوروبي والأمريكي تجاه تدخل تركيا في ليبيا مخطط.. فيديو

استجابة لاقتراح أبو العينين.. "النواب" يوافق على زيادة بدل المهن الطبية بأثر رجعي

سلامة واستجابة قوية.. بشرى من أكسفورد بشأن لقاح كورونا المنتظر

رئيس أسد.. السيسي يتصدر تويتر عقب تفويض البرلمان بإرسال قوات خارج الحدود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروتون تطرح تخفيضا جديدا على سيارتها proton saga.. صور

في 5 حالات .. متى يجب استئصال المرارة؟

لمواجهة الزمالك.. بيراميدز يبدأ معسكره في الإسكندرية