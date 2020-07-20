عضو بمجلس النواب الفرنسي يحذر تركيا: الخروج من ليبيا أفضل.. وإلا فالعقوبات بانتظاركم

يزداد الموقف الفرنسي تشددًا حيال التدخل التركي في ليبيا لدعم حكومة الوفاق المدعومة بالمليشيات، وقالت عضو مجلس النواب الفرنسي "ناديا إيسايان"، إن فرنسا طالبت بوقف التدخل التركي في ليبيا، وفق لما أوردت شبكة سكاي نيوز.





وأضافت إيسايان، أن فرنسا تسعى إلى موقف أوروبي موحد تجاه قضايا المنطقة، خصوصا ما يتعلق بـ ليبيا.





ولفتت إلى أن هناك تحول كبير في الموقف الاوروبي تجاه تركيا، بسبب سياساتها الخارجية الخارجة عن كل شرعية دولية.





وقالت إيسايان، إن الاتحاد الأوروبي لوح بفرض عقوبات على تركيا جراء سياساتها في المنطقة.



