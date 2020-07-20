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أخبار العالم

عضو بمجلس النواب الفرنسي يحذر تركيا: الخروج من ليبيا أفضل.. وإلا فالعقوبات بانتظاركم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:46 م
رفض فرنسي للتدخل
رفض فرنسي للتدخل التركي بليبيا
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محمد علي
يزداد الموقف الفرنسي تشددًا حيال التدخل التركي في ليبيا لدعم حكومة الوفاق المدعومة بالمليشيات، وقالت عضو مجلس النواب الفرنسي "ناديا إيسايان"، إن فرنسا طالبت بوقف التدخل التركي في ليبيا، وفق لما أوردت شبكة سكاي نيوز.

وأضافت  إيسايان، أن فرنسا تسعى إلى موقف أوروبي موحد تجاه قضايا المنطقة، خصوصا ما يتعلق بـ ليبيا.

ولفتت إلى أن هناك تحول كبير في الموقف الاوروبي تجاه تركيا، بسبب سياساتها الخارجية الخارجة عن كل شرعية دولية.

وقالت  إيسايان، إن الاتحاد الأوروبي لوح بفرض عقوبات على تركيا جراء سياساتها في المنطقة.

كان وزارء أوروبيين اجتمعوا في وقت سابق من هذا الشهر بناء على ضغط فرنسي، للتنديد بالأفعال التركية في المنطقة، ووصلوا إلى صيغة تحذيرية لتركيا جراء أعمالها، التي صارت تسبب إزعاجًا كبيرًا لدول القارة والدول العربية.
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