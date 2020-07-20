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اقتصاد

المالية: صرف رواتب 35 جهة حكومية ووزارة قبل حلول العيد .. تفاصيل

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:43 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
صرفت الحكومة خلال  اليوم الإثنين، رواتب العاملين بـ 35 وزارة وجهة تابعة ومستقلة، ضمن اجراءات عمليات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بالإضافة لمواعيد صرف تلك الرواتب عن شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.

كان من بين تلك الجهات التي صرفت رواتب العاملين من وزارات "الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، النقل، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القوي العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام" والمصالح التابعة على مستوى الجمهورية، بالإضافة لهيئات وجهات " المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب".

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وكلفت وزارة المالية الجهات الحكومية المعنية بعمليات صرف الرواتب، بأن يتم إبلاغ موظفيهم بمواعيد الصرف حتى يتم تقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلى ATM التابعة لفروع البنوك ومنع انتشار وباء كورونا المستجد.

و من المقرر صرف الرواتب لمدة 3 أيام بدأت من اليوم وحتى الأربعاء المقبل.

وتسعى وزارة المالية لصرف رواتب 65 وزارة وجهة مستقلة على مستوى الحكومة خلال الفترة المذكورة.

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