إفريقية النواب: المدى الزمني لعمليات قواتنا المسلحة مفتوح لحين الانتهاء من مهامها

قال طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم شهدت الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى مهام قتالية خارج الحدود في أعقاب اجتماع مجلس الدفاع الوطني أمس .
وأضاف رضوان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز": " جلسة مجلس النواب كانت سرية ولم يصرح لمندوبي وسائل الإعلام بحضور فعاليات الجلسة السرية ".
وأوضح أنه تم التصويت على القرار وحصل على الموافقة بالاجماع، منوها إلى أن المدى الزمنى للعمليات القتالية لـ القوات المسلحة المصرية مفتوح لحين الانتهاء من المهام الموكلة للقوات المسلحة للحفاظ على الأمن القومي.
وأكمل طارق رضوان: "مصر دولة عانت خلال العشر سنوات الماضية من هجمات وموجات إرهابية أثرت على الأمن القومي المصري وحركة السياحة والاقتصاد المصري".
وتابع رضوان: "سيكون هناك تشكيلات برية وتجهيزات بأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة للعمل على الطبيعة الديمغرافية في ليبيا لأنها دولة صحراوية ".
يشار إلى أن مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.