إفريقية النواب: المدى الزمني لعمليات قواتنا المسلحة مفتوح لحين الانتهاء من مهامها

وأضاف رضوان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز": " جلسة مجلس النواب كانت سرية ولم يصرح لمندوبي وسائل الإعلام بحضور فعاليات الجلسة السرية ".









وأوضح أنه تم التصويت على القرار وحصل على الموافقة بالاجماع، منوها إلى أن المدى الزمنى للعمليات القتالية لـ القوات المسلحة المصرية مفتوح لحين الانتهاء من المهام الموكلة للقوات المسلحة للحفاظ على الأمن القومي.









وأكمل طارق رضوان: "مصر دولة عانت خلال العشر سنوات الماضية من هجمات وموجات إرهابية أثرت على الأمن القومي المصري وحركة السياحة والاقتصاد المصري".









وتابع رضوان: "سيكون هناك تشكيلات برية وتجهيزات بأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة للعمل على الطبيعة الديمغرافية في ليبيا لأنها دولة صحراوية ".



