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ديني

اللهم احفظ مصر وجيشها.. الأزهر يعلن دعمه لجهود الدولة في الحفاظ على أمنها

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:43 م
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
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محمد شحتة
أعلن الأزهر الشريف، دعمه، لما تقوم به الدولة من حماية أرضها ومواجهة التحديات الراهنة داخل البلاد وخارجها.

ونشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، على تويتر" : اللهم احفظ #مصر وجيشها، ووفقها لما فيه الخير والصَّلاح.

وأثنى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على قرار البرلمان المصري في جلسته التاريخية بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وقال المفتي في بيان له: "يجب شرعًا على الشعب المصري أن يقف صفًّا واحدًا أمام هذه التحديات مع قواتنا المسلحة والقيادة السياسية لمواجهة كافة المخاطر التي تهدد أمننا القومي والإقليمي في هذا الظرف الدقيق.

وأضاف أن قواتنا المسلحة كما عهدناها دائمًا هي درع مصر الحامية، التي تهب دائمًا للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدًا أن جنودنا البواسل هم في جهاد لحماية مصرنا الحبيبة من كل من تسول له نفسه تهديد أمنها واستقرارها.


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