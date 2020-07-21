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أخبار البلد

رغم تداعيات كورونا.. "الفلاحين" توضح جهود الدولة فى انخفاض أسعار الأضاحى

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:18 ص
الأضاحى
الأضاحى
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شيماء مجدي
أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الجهود الحكومية الكبيرة ساهمت لحد كبير في انخفاض أسعار الأضاحي واستقرار أسعار اللحوم رغم تداعيات فيروس كورونا السلبية والفجوة الكبيرة ما بين الإنتاج والاستهلاك في اللحوم الحمراء والتي تصل إلى 50% نظرا للزيادة السكانية الكبيرة واستهلاك المصريين الكبير للحوم بالإضافة إلى محدوية الموارد المائية وندرة المراعي الطبيعية وزيادة أسعار الأعلاف والمنتجات الزراعية العلفية.


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وأكد "أبو صدام" فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن أهم ما قامت به الحكومة لتقليص الفجوه ما بين الإنتاج والاستهلاك كان الاهتمام بالقطعان الحيوانية المحلية وتطوير المزارع الموجودة وإدخال التكولوجيا الحديثة في طرق تربية وتسمين المواشي كالتلقيح الصناعي وترقيم وتسجيل المواشي.

وتابع قائلا: "كما اهتمت الدولة اهتماما كبيرا بتحفيز المربين على عدم ذبح صغار العجول عن طريق ضخ حوالي مليار و600 مليون جنيه مصري لتمويل (مشروع البتلو) وإقراض المربين والمشاريع الأخرى كمشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي (المليون رأس ماشية) لزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء".

وأوضح أن الدولة اهتمت بتوفير الأمصال واللقاحات والمجازر المتطورة والقيام بحملات على الأسواق وفتح منافذ بيع اللحوم لمنع الاحتكار والاستغلال واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعملت على توفير اللحوم المستوردة بكل أنواعها سواء (حية أو مزبوحة أو مجمدة أو مبردة) ووفرت الخدمات البيطرية باستمرار للمربين في كل أنحاء الجمهورية".
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