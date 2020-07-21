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برلمان

للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. 10 إجراءات مرتقبة خلال العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:33 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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أحمد أيمن
عقدت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة.

عرض حجازي خلال كلمته باللجنة، الملامح الأولية لخطة العام الدراسي المقبل، مؤكدا أنه ستتم مراعاة الكثافات والتباعد الاجتماعي وسيكون الحضور من مرحلة التمهيدي حتى الصف الثالث الابتدائي بالمدارس، ويتم تقليل أيام الحضور حتى الصف السادس الابتدائي، وفي المراحل الأعلى يكون الاعتماد على الاون لاين.

ويستعرض "صدى البلد" تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد:

1. سيكون لكل مدرسة نظام خاص بها وفقا للكثافة بداخلها على أن يكون الفيصل الجوهري هو تطبيق التباعد الاجتماعي.

2. الحرص على أن تكون عدد الساعات الدراسية محسوبة اجمالا لتتفق مع الساعات العالمية بجانب الاعتماد على التعليم المدمج.

3. الاعتماد على منصة "study" لتدريس المواد التعليمية المعدة خصيصا للمواد المصرية، وسيكون هناك تواصل مع الطلبة، فضلا عن وضع اليات لتدريب المعلمين على التكنولوجيا.

4. ندرس مقترحا بأن تكون الثانوية العامة، العام الدراسي المقبل بنظام التابلت والأونلاين لاين.

5. الزيادة السنوية بالمدارس الخاصة لن تزيد عن 7% عن مصروفات الأساس، ولو حدث أي تجاوز يتم الابلاغ فورا لاتخاذ الاجراءات الواجبة.

6. أي طفل لديه خمس سنوات تم إلزام المديريات بأن تقبله في المدارس وهناك خطاب رسمي موجه لكل المديريات بذلك.

7. أول أسبوعين في الدراسة سيكونوا لدراسة نهاية ما لم يتم دراسته في نهاية مارس حيث أن وزارة التعليم العالي طالبت بذلك  لمن يدخلون تأهيلا لمن يدخلوا كليات الطب والهندسة.

8. الأكاديمية المهنية للمعلمين أصبح لديها منصة للتدريب، حيث أن العدد الرسمي للمعلمين المتدربين  320الف معلم منهم 215الف اجتازوا التدريب ويمكن اعادة التدريب لهم مرة أخري.

9. إرسال مذكرة لمجلس الوزراء لفتح اعتماد مالي وتم مطالبة وزارة المالية بأن يتم احتساب مكافاة الحصة للتربويين الغير معينين بـ 20 جنيه بدلا من 4 جنيهات وهو النظام المعمول به الآن.

10. وزارة التربية والتعليم تبحث التطبيق لحل مشكلة ال36 ألف معلم.
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