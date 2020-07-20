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حوادث

تأجيل محاكمة 18 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:34 م
محكمة
محكمة
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رامي المهدي
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 18 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لـ 22 سبتمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وتامر محمد العربي،  وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولى للمحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها.

وقيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدى سفارات الدول الأجنبية، وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الجماعية الإجرامية واستقطاب راغبي الهجرة، وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية.
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