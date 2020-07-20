الطب البيطري بدمياط: فتح المجازر في أيام عيد الأضحى للذبح بالمجان

قال الدكتور إيهاب شكري، مدير إدارة الطب البيطري بمحافظة دمياط، إنه طبقًا لتوجيهات وزير الزراعة تم رفع حالة الطوارئ بين الأطباء البيطريين في المحافظة استعدادًا لـ عيد الأضحى





وأضاف إيهاب شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "المجازر مستعدة لقبول أضاحي عيد الأضحى، وتم دعم المجازر بالأطباء الكفء لرفع كفاءة المجازر".





خلال عيد الأضحى نهتم بالمتابعة و التفتيش على اللحوم في نطاق المحافظة للتأكد من سلامة اللحوم". وتابع إيهاب شكري "الأضحىالتفتيش





وأكد إيهاب شكري أن "لجان المديرية منتشرة في المحافظة لضبط المخالفين، ويتم تشكيل لجنة من الطب البيطري ومباحث التموين لضبط الغش التجاري والميزان وعدم سلامة اللحوم".





وتابع إيهاب شكري "فتح المجازر خلال أيام عيد الأضحى الذبح داخلها بالمجان للمواطنين، وممنوع الذبح في الشوارع".



