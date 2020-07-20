الداخلية تفرض سيطرتها على الموانئ.. إحباط محاولة تهريب 23 مليون قرص وعبوة منشط و25 ألف جهاز قياس حرارة.. وشرطة البيئة تداهم مخازن السلع الفاسدة

حملات مكبرة لضبط مهربى السلع المغشوشة

إحباط محاولة تهريب 23 مليون قرص وعبوة منشطات و25 ألف جهاز قياس حرارة بميناء الإسكندرية

35 مليون جنيه قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على المضبوطات

شرطة البيئة تضبط 62 طن سلع غذائية فاسدة





نجحت الأجهزة الأمنية، في إحباط تهريب أكثر من 23 مليون قرص وعبوة "منشطات – مكملات غذائية"، و25 ألف جهاز "قياس حرارة يدوى – شيشة إلكترونية"، إلى داخل البلاد، وقُدرت قيمة الرسوم المستحقة عليها بـ 35 مليون جنيه.





وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام أحد الأشخاص باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "بوليستر" داخل حاويتين، واحتوائهما بداخلهما على أصناف محظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير شرعية.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إعداد لجنة لفحص محتويات الرسالة وأسفرت أعمالها عن ضبط (20 ألف) شيشة إلكترونية بمشتملاتها و(5 آلاف) جهاز قياس حرارة يدوى و(3 ملايين) قرص منشط و(20 مليون) عبوة مكملات غذائية و(20 ألف) عبوة أدوية إنقاص وزن.





وتقدر القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ (35 مليون جنيه).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر ومكافحة أعمال التهريب، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات التهريب إلى داخل البلاد.



